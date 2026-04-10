Kumluca'da şehit yakınları ve gazilere yönelik Çanakkale gezisi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi.

Kumluca Kaymakamlığı koordinesinde, Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen geziye, 38 şehit yakını ile gazi ve aileleri katıldı.

Program kapsamında katılımcılar Ayvalık ve Cunda Adası'nın yanı sıra Troya Antik Kenti, Troya Müzesi ve Çanakkale Deniz Müzesi'ni ziyaret etti. Gezi çerçevesinde ayrıca Çanakkale Şehitler Abidesi, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Kilitbahir Kalesi, Aynalı Çarşı, Kordon bölgesi ve Truva Atı gezilerek tarihi ve kültürel alanlarda incelemelerde bulunuldu.

Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Sülekoğlu, ziyaretlerin katılımcılar için anlamlı ve duygu dolu anlara sahne olduğunu belirtti.

Sülekoğlu, şehitlerin rahmet ve minnetle anıldığını ifade ederek, "Kumluca Kaymakamlığımızın himayesinde, müdürlüğümüz tarafından organize edilen Çanakkale gezimiz çok güzel bir şekilde sona erdi. Gezi programı boyunca şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleri çok güzel anılar biriktirdiler." dedi.