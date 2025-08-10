Kumluca'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlatıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Erentepe Mahallesi Karakuyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, orman işçileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Bölgeye gelen Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yetkililerden bilgi aldı.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili bölgede çalışma başlattı.

