Kumluca'da orman yangını
400 KARA YOLU ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDIAntalya'nın Kumluca ilçesi Yazır köyü yakınlarında, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını büyüyor.
D-400 KARA YOLU ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır köyü yakınlarında, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını büyüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 kara yolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı