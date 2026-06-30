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Kumluca'da Okuma - Dinleme Becerileri Puanlama Çalıştayı düzenlendi

Kumluca'da Okuma - Dinleme Becerileri Puanlama Çalıştayı düzenlendi
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde MEB tarafından düzenlenen 4. Sınıf Okuma-Dinleme Becerileri Puanlama Çalıştayı, Türkçe eğitiminin geleceğine yön verecek kriterlerin ele alınmasıyla başladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4. Sınıf Okuma - Dinleme Becerileri Puanlama Çalıştayı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalıştay, Kumluca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda başladı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Büke, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, bir hafta sürecek etkinlikte Türkçe eğitiminin geleceğine yön verecek önemli puanlama kriterlerinin ele alınacağını belirtti.

Çalıştayın verimli geçmesi temennisinde bulunan Büke, katılımcılara başarılar diledi.

Kaynak: AA / Ali Karataç
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