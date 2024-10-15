Kumluca'da Kaybolan Ali Doğan'ın Cansız Bedeni Bulundu

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde doktora gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra kaybolan Ali Doğan'ın (35) ormanda cansız bedeni bulundu. Doğan'ın av tüfeği ile başından vurulduğu belirlendi.

Kumluca'da bir akaryakıt istasyonuna bağlı markette kasiyer olarak çalışan Ali Doğan, dün öğle saatlerinde rahatsız olduğunu ve doktora gideceğini söyleyerek iş yerinden ayrıldı. Ali Doğan'dan bir daha haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde polise başvurdu. Doğan'ı arama çalışması başlatılırken, Kumluca'nın komşu ilçesi Finike'ye bağlı Akçaalan Mahallesi yolu Alakır Barajı yakınlarındaki ormanda bugün saat 12.30 sıralarında hareketsiz yatan birini gören Finike Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Av tüfeğiyle başından vurulduğu belirlenen kişinin Ali Doğan olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Doğan'ın yanında av tüfeği bulunurken, cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Ekipler intihar şüphesi üzerinde dururken, Doğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.