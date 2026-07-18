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Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü H.İ.S. hayatını kaybetti. Kaza saat 04.00 sıralarında Belen rampalarında meydana geldi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü H.İ.S., hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Belen rampalarında meydana geldi. H.İ.S., kullandığı 07 CAH 850 plakalı kamyonun hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bariyeri aşan kamyon şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından kabinden çıkarılan sürücü H.İ.S.'nin sağlık ekibince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından sürücünün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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