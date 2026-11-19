Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kadına yönelik şiddet, çocukların korunması ve bağımlılıkla mücadele konuları, düzenlenen ilçe koordinasyon kurulu toplantılarında ele alındı.

Kaymakam Bahadır Güneş başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, kamu kurumlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Toplantılarda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında alınan önlemler, çocukların ihmal ve istismardan korunması, risk altındaki bireylerin erken tespiti ve bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçedeki kadın, çocuk ve bağımlılıkla ilgili istatistiki veriler paylaşılırken, yıllık veriler önceki dönemlerle karşılaştırıldı.

Kurum temsilcileri, yürütülen çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüşlerini paylaşarak kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA