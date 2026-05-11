Kumluca'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında atletizm yarışları yapıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla okullar arası düzenlenen yarışlarda gülle atma ve koşu müsabakaları gerçekleştirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında atletizm yarışları yapıldı.

Kumluca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Genlik ve Spor Bayramı ve "Gençlik Haftası" kapsamında, okullar arası atletizm yarışları düzenlendi. Şehir stadında yapılan etkinlikte, "Gülle atma" ve "Koşu" yarışmaları gerçekleştirildi.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş hareketini başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümünü dolayısıyla okullar arası atletizm etkinlikleri başlattıklarını söyledi.

Gülle atma, koşu, güreş, badminton, judo, masa tenisi, yüzme ve müzik şenlikleri yapılacağını ifade eden Koca, "Amacımız 19 Mayıs Aratürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerimizi dolu dolu geçirmek. Bu konuda ilçemizde lise ve dengi tüm okullarımızın katılımıyla etkinliklerimizi başlattık. Bugün ilk olarak gülle atma ve koşu sporlarımızı gerçekleştirdik. Emeği geçen sporcularımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Koca ayrıca bugün yapılan mücadelelerde gülle atmada, Spor Lisesinden Enes Demirhan ve genç kızlarda Nida Solakoğlu'nun birinci olduğunu, koşu yarışmalarında ise genç kızlarda 50 metrede Farabi Anadolu Meslek Lisesinden İkra Nur Sarı Keçili, 100 metrede Spor Lisesinden Nida Solakoğlu'nun, genç erkekler ise 50 metrede Gül Çetin Kaur Lisesinden Ahmet Ahad Açıkgöz ve Kumluca Anadolu Lisesinden Dilşat Hameliko'nun birinci olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
