Kumluca'da geleneksel Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Güncelleme:
Antalya'nın Kumluca ilçesinde her yıl düzenlenen Hıdırellez Şenliği, Erentepe Mahallesi halkının Başgöz su kaynağında bir araya gelmesiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajı verilirken, dualar edildi ve yemek ikramında bulunuldu. Kaymakam Bahadır Güneş, 1,5 asırdır süren geleneğin önemine dikkat çekti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde geleneksel olarak her yıl yapılan Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Erentepe Mahallesi halkı, Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Başgöz su kaynağında bir araya gelerek yıllardır devam eden geleneği, yeniden yaşattı.

Birlik ve beraberlik mesajının verildiği etkinlikte, dualar edildi, yemek ikramında bulunuldu.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, burada yaptığı konuşmada, 1,5 asırdır devam eden etkinliğin ilçe halkı açısından önemli olduğunu belirterek, gelecek yıllarda da devam etmesini diledi.

Erentepe Mahalle Muhtarı Levent Önal da geleneğin sürdürülmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Etkinliğe Kumluca Ziraat Odası Başkanı Tevfik Kökçe, mahalle muhtarları ve ilçe halkı katıldı.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun
