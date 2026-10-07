Kumluca'da Gazze için sabah namazında dua buluşması düzenlendi

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla "dua buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Kumluca Müftülüğü ve Hayrat Vakfı Kumluca Şubesi tarafından düzenlenen "Kumluca'da Gazze için dua buluşması" etkinliği sabah namazında Merkez Eski Cami'de gerçekleştirildi. Sabah namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Sabah namazından sonra salavat-ı şerife ve dua yapıldı.

Kumluca Müftüsü Bedir Aydın, dua öncesi yaptığı konuşmada, zalim İsrail tarafından 7 Ekim 2023 tarihinde mazlum Filistin halkına zulmün başladığını ve bugün gelinen noktada soykırım boyuna ulaştığını söyledi.

Müslümanlar olarak Filistinli kardeşlerimize her zaman maddi ve manevi olarak destek verdiklerini ifade eden Aydın, "Bugün burada Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuz göstermek adına dua buluşması gerçekleştirdik. Bu davete icabet eden herkesten Allah razı olsun. İnşallah Filistinli kardeşlerimize yapılan zulüm biran önce sona erer." dedi.

Yapılan duanın ardından, cami bahçesinde etkinliğe katılan vatandaşlara Hayrat Vakfı Kumluca Şubesi tarafından çorba ve çay ikramında bulunuldu. Hayrat Vakfı Kumluca Şube Temsilcisi İsmail Kısa, 7 Ekim soykırımcı İsrail'in Filistin'de soykırıma başlamasının yıl dönümü olması dolayısıyla dua etkinliği organize ettiklerini söyledi.

Etkinlik sonunda cami bahçesinde Filistin ve Gazze'de savaşın izlerini gösteren fotoğraf sergisi gezildi.

Kaynak: AA