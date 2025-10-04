Haberler

Kumluca'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi

Kumluca'da Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Kumluca'da, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık etkinliği yapıldı. Jandarma ekipleri, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla gösteriler gerçekleştirdi.

Kumluca'da, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık etkinliği yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, program, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince, Adrasan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, jandarma ekipleri tarafından öğrenciler için gösteriler yapıldı.

Jandarma köpek unsurlarıyla birlikte düzenlenen programda, öğrencilerin emniyetli şekilde köpekleri sevmesi sağlanarak hayvan sevgisi aşılandı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
