Kumluca'da Dere Islah Çalışmaları Devam Ediyor

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde yürütülen dere ıslah ve köprü yapım çalışmalarını inceledi.

Güneş, bölgeyi gezerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde özellikle yaz aylarında tatilcilerin gelmesiyle nüfus yoğunluğu yaşandığını belirten Güneş, kış aylarında ise Karaöz'ün içinden geçen derenin yağmur sularını taşımaması nedeniyle taşkınlar yaşandığını söyledi.

DSİ tarafından Karaöz'ün içinden geçen yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki derede ıslah çalışmaları başlatıldığını anımsatan Güneş, "Çalışmalarda sona doğru geliniyor. Bugünde çalışmaları yerinde inceledik, bilgi aldık. Yapılan çalışmanın yaklaşık maliyeti 50 milyon lira. Dere üzerinde mevcut iki tane çok eskiden yapılmış köprü var. Bu köprüler yıkılarak yerine dört tane köprü yapılacak." dedi.

Güneş, çalışmalar tamamlandığında Karaöz'de özellikle kış aylarında yağışlarda yaşanan sıkıntıların çözüleceğini, daha güzel bir görüntünün oluşacağını bildirdi.