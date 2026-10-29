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Kumluca'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde efelerin kahramanlıkları sahnelendi

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Kumluca'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde efelerin kahramanlıkları sahnelendi
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 'Cumhuriyet'in Zeybekleri-2' gösterisinde efelerin Milli Mücadele kahramanlıkları sahnelendi. Programa ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet'in Zeybekleri-2" gösterisinde, efelerin Milli Mücadele dönemindeki kahramanlıkları sahnelendi.

Kumluca Belediyesi ve Avşar Kültür Sanat iş birliğinde, "Milli Mücadele'nin Gizli Kahramanları, Efeler" temasıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zeybek oyunlarıyla efelerin cesaret, fedakarlık ve bağımsızlık mücadelesinin anlatıldığı gösteride, geleneksel Türk kültürü ile Cumhuriyet'in kuruluş ruhu bir araya getirildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, zeybeğin yalnızca bir halk oyunu olmadığını, milletin vatanına, bayrağına ve Cumhuriyet'ine sahip çıkışını simgelediğini belirtti.

Avcıoğlu, programın hazırlanmasında emeği geçen sanatçılara ve katkı sunanlara teşekkür ederek vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA
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