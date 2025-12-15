Kumluca'da sebze ve sanayi atıkları için konteynerler konuldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediye tarafından sebze ve sanayi atıkları için toptancı hali ve sanayi sitesine konteynerler yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sebze ve meyve atıkları için toptancı hal bölgesine 5 ton kapasiteli 5 organik atık konteyneri, sanayi sitesine 1 atık konteyneri konuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, ticari alanlarda atıkların daha düzenli toplanması amacıyla ihtiyaçları belirleyerek atıkların daha doğru ayrıştırılması için bazı bölgelere yeni çöp konteynerleri yerleştirdiklerini belirtti.

Ticari hareketliliğin yüksek olduğu bölgelerde konumlandırılan yeni konteynerlerle çevre temizliğinin da daha güzel sağlanacağını bildiren Avcıoğlu, "Yaptığımız çalışmayla atıkların daha düzenli toplanması ve çevresel olumsuzlukların önüne geçilmesini hedefliyoruz. Daha temiz ve daha düzenli bir Kumluca için çevre temizliğini korumaya ve atıkların düzenli şekilde toplanmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlardan da isteğimiz atıklarını doğru şekilde ayrıştırarak çöp konteynerlerine atmaları." ifadelerini kullandı.