Haberler

Kumluca'da 15 bin 817 öğrenci karne aldı

Kumluca'da 15 bin 817 öğrenci karne aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 15 bin 817 öğrenci karne aldı. Ziya Gökalp Ortaokulu'nda düzenlenen törene Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve protokol üyeleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, öğrencilere iyi tatiller dileyerek yaz döneminde kitap okumalarını tavsiye etti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 15 bin 817 öğrenci karne aldı.

Eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla Ziya Gökalp Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Törene Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, ilçede eğitim gören 15 bin 817 öğrencinin bir yıllık emeklerinin karşılığı olarak karnelerini aldığını söyledi.

2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamladıklarını belirten Tekdemir, öğrencilerin eğitim sürecine katkı sağlayan öğretmenlere, okul yöneticilerine, yardımcı personele ve velilere teşekkür etti.

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Tekdemir, yaz dönemini dinlenmenin yanı sıra kitap okuyarak değerlendirmelerini tavsiye etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere karne ile takdir ve teşekkür belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şile Belediyesi operasyonunda Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de gözaltına alındı

Üçüncü dalga operasyonda ünlü şarkıcının kardeşi de gözaltında
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama

DEM Parti'nin kalesinde zılgıtlarla karşılandı
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Kendini bakın nasıl savundu

Milyonların girdiği sınavda yapay zeka skandalı! Savunmasına bakın
Hayatlarını birleştiren CHP'li vekillerin nikahından ilk görüntü

CHP'li vekillerin nikahından ilk görüntü
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi