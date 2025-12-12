Haberler

Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Kıymacı için veda töreni düzenlendi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine tayin olan Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı onuruna düzenlenen veda töreninde duygusal anlar yaşandı. Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve diğer katılımcılar, Kıymacı'ya plaket ve çiçek takdim etti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine tayin olan Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı onuruna veda töreni düzenlendi.

Kumluca Belediyesi tarafından organize edilen programa Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve adliye personeli katıldı.

Belediye Başkanı Avcıoğlu, yaptığı konuşmada, her devlet memurunun kaderinde tayin olmanın bulunduğunu belirterek, "Önemli olan güzel hizmetler yaparak, geride hoş bir seda bırakabilmektir. Sayın başsavcımız ilçemizde görev yaptığı kısa sürede hoş bir seda bırakmıştır. Bundan sonraki görevlerinde ailesiyle başarılı bir hayat diliyorum." dedi.

Kıymacı da yaklaşık 16 ay gibi bir süre Kumluca'da bulunduğunu, bu sürede her zaman adaletin bir temsilcisi olarak, haktan ve adaletten yana görevini yürütmeye çalıştığını söyledi.

Son kararname ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine tayin olduğunu anımsatan Kıymacı, "Görevim süresince güzel dostluklar, geleceğe dair güzel anılar biriktirdiğime inanıyorum. Hayatımda Kumluca'nın ayrı bir yeri olacak. Böyle bir organizasyonla veda ediyor olmaktan dolayı çok duygulandım. Burada görevim süresince bir helallik oluştuysa hakkımı helal ediyorum, sizlerde haklarınızı helal edin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve adliye personelleri, Kıymacı'ya plaket ve çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
