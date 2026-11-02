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Kumluca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hastane içindeki yeni yerinde 11 hekimle açıldı

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Kumluca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hastane içindeki yeni yerinde 11 hekimle açıldı
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Kum Mahallesi'ndeki sağlık ocağından Kumluca Devlet Hastanesi içindeki yeni alanına taşınan Kumluca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başladı. Daha önce 5 hekimin görev yaptığı merkezde yeni yerinde 11 hekim hizmet verebilecek.

Kumluca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kumluca Devlet Hastanesi bünyesindeki yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Daha önce Kum Mahallesi'ndeki sağlık ocağı binasında bulunan merkez, Kumluca Devlet Hastanesi içerisinde yapılan yeni alanına taşındı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, merkezin yeni hizmet binasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Güneş, merkezde daha önce 5 hekimle hizmet verildiğini, yeni yerinde ise 11 hekimin görev yapabileceğini belirtti.

Antalya'nın batısında protez yapılabilen tek merkez olma özelliğini taşıyan sağlık merkezinde implant gibi ileri diş tedavilerinin de uygulanabildiğini anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Daha önceki diş sağlığı merkezi ilçe merkezi dışında biraz daha dar bir alanda hizmet veriyordu. Yeni yeri devlet hastanesi çatısı altında daha geniş ve daha fazla hekimimizin hizmet verebileceği bir alana sahip. Bu alanın yapılmasının tamamında Kumlucalı hayırseverlerimizin katkısı var. Ben bu merkezin oluşmasında emeği geçen hayırseverlerimize, burada çalışan personelimize teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun."

Güneş, Kumluca'nın Batı Antalya'nın sağlık merkezi olması amacıyla sağlık alanında başka çalışmaların da yürütüldüğünü, ileriki günlerde yeni hizmetlerin başlayacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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