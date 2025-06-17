Kumkale Limanı'ndaki Patlamada Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

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Çanakkale Kumkale Limanı'ndaki sağlık botunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan 23 yaşındaki Semih Çetin, hastanede yaşamını yitirdi. Çetin'in cenaze töreni yarın Kumkale köyünde düzenlenecek.

Çanakkale Kumkale Limanı'ndaki Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada ağır yaralanan 23 yaşındaki Semih Çetin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çetin, Kumkale Limanı'nda 12 Haziran'da yaşanan patlamanın ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Yoğun çabalara rağmen yaşam mücadelesini kaybeden Çetin için ailesiyle yaşadığı Kumkale köyünde yarın cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Patlamada yaşamını yitiren sağlık personeli Ahmet Seçkin'in cenazesi, memleketi Ordu'da 14 Haziran'da toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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