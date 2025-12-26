KÜME Vakfının tasarım ekosistemi 'Alan', ikinci büyük etkinliğine hazırlanıyor

Kültür Medeniyet (KÜME) Vakfının tasarım ekosistemi "Alan"ın ikinci etkinliği "Tasarım İşi", yarın Haliç Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Her Şey Tasarımdır" mottosuyla düzenlenecek etkinliğe sektörden birçok önemli ismin katılımı bekleniyor.

Programda "Zaman", "Mekan" ve "Akış" başlıklı tasarımlar da ele alınacak.

TEKNOFEST'te tasarımın kültürel boyutunu ziyaretçilerle buluşturan Alan markası, bu kez tasarımı bir meslek pratiğinin ötesine taşıyarak yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Tasarımın duayenleri ve sektörün öncüleri aynı sahnede olacak

KÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren'in açılış konuşması yapacağı program, akademiden endüstriye, kamudan girişimcilik dünyasına kadar geniş bir yelpazeden konuşmacıları ağırlayacak.

Tasarımın entelektüel ve pratik boyutlarının tartışılacağı oturumlarda endüstriyel tasarımın önemli isimlerinden Prof. Dr. Önder Küçükerman, "Bir Mekan Olarak Otomobil Tasarımı" başlıklı sunum yapacak. Sekizsilindir YouTube kanalı kurucusu Etem Sayın da etkinliğe katılacak isimler arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Hümanur Bağlı ise "Tasarım Okuryazarlığı" konusuyla tasarımın dilini ve algılanma biçimlerini masaya yatıracak. Dr. Mustafa Özel, "Kapitalizmin İnsani Olmayan İnsan ve Toplum Tasarımı" başlıklı konuşmasıyla konuyu derinlemesine ele alacak. Bager Akbay ise "Sanat ve Tasarım Arasındaki Fark" üzerine yapacağı konuşmayla kavramsal çerçeveyi netleştirecek.

Tasarımın ekonomik ve stratejik gücü, kamu ve özel sektörün üst düzey temsilcileri tarafından ele alınacak. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, "Fikirden Pazara: Sınai Mülkiyetin Gücü" sunumuyla yaratıcı fikirlerin korunması sürecine dair bilgi verecek.

Doç. Dr. Mustafa Ünal, tasarım ve bağımsızlık arasındaki ilişkiyi irdelerken Arman Tasarım Direktörü Hatice Armağan da "Stratejik Tasarım ile Değer Odaklı Yaklaşım" başlıklı konuşma yapacak.

Sektör profesyonelleri genç yeteneklerle buluşacak

Tasarım ve inovasyon yöneticisi Osman Cihan Demirel, Karaca Grup Şirketler Tasarım Direktörü Ahmet Toplu, Bambum Genel Müdürü Ahmet Selman Yar, otomotiv tasarımcısı Mert İlkin, Genç Girişimciler ve Oyun Geliştiricileri Derneği Başkanı Ahmet Eren Oğuz etkinliğe katılacak isimler arasında yer alıyor.

Sabah alarmının sesinden şehirlerin mimarisine kadar hayatı şekillendiren görünmez kodlar etkinlikte masaya yatırılacak.

"Sektör-Öğrenci Buluşmaları"nda Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen markaları gençlerle bir araya gelecek.

Katılımcılar Turkcell, Do&Co, Türk Patent, Çilek, Bambum, Waxy Design, Todo Pictures, Abe Media ve HSVO Design and Software gibi markalarla fuaye alanında bire bir etkileşim kurma fırsatı yakalayacak.

Gün boyu sürecek oturumların ardından etkinlik, KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın gerçekleştireceği kapanış konuşmalarıyla sona erecek.

"Geleceği Tasarlamak" temasıyla yapılacak özel oturumda, tasarımın yarınları inşa etmedeki rolü ve vakfın vizyonu işlenecek.

Etkinlik kayıtlarına "kumevakfi.org" adresi üzerinden ulaşılabilir.