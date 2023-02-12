KUMBARASINDAKİ HARÇLIKLARINI DEPREMZEDELERE BAĞIŞLADI Güncel Haberler BAYBURT'ta, ilkokul öğrencisi Nurevşan Şentürk (7), kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını, depremzedelere ulaştırılması için Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'e teslim etti. BAYBURT'ta, ilkokul öğrencisi Nurevşan Şentürk (7), kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını, depremzedelere ulaştırılması için Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'e teslim etti. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle Bayburt'ta vatandaşlar AFAD koordinasyonuyla yürütülen yardım kampanyasına desteklerini sürdürüyor. Yardıma koşan vatandaşlar arasında yer alan ilkokul öğrencisi Nurevşan Şentürk de, 1 yıldır biriktirdiği kumbarasındaki paraları, zarfa koyarak depremzedelere verilmesi için Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'e teslim etti. Vali Epcim, Nurevşan'ın davranışının takdire şayan olduğunu ve yardımını en kısa zamanda depremzede kardeşlerine ulaştıracaklarını belirterek, ailesini de tebrik etti.(DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bayburt Valiliği Kahramanmaraş Cüneyt Epcim Bayburt Güncel Haberler

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