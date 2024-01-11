Kumar Borcu Yüzünden Çıkan Tartışmada 3 Kişi Öldürüldü

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde kumar borcu yüzünden çıkan tartışmada Mahmut Şimşek (52), İbrahim Topdemir (55) ve oğlu Galip Topdemir'i (33) tabancayla öldürüp, Halil Ülkü'yü ağır yaralayan Ahmet Karabulut (49), toplam 88 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 2 Şubat'ta saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir araçta bulunan 5 kişi arasında, kumar borcu yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ahmet Karabulut yanındaki tabancayla ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek ile İbrahim Topdemir, oğlu Galip Topdemir ve Halil Ülkü yaralandı. Ahmet Karabulut olayın ardından araçtan inerek uzaklaştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Halil Ülkü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Aksu İlçe Komutanlığı ekiplerinin kurduğu özel ekip, çiftçilik yapan Karabulut'u cinayetten 8 saat sonra Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan Ahmet Karabulut, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Karabulut hakkında '3'er kez tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan Ahmet Karabulut, "Yanımda 200 bin lira ve çek götürdüm. Bu suçu yapacak insan değilim. Talihsiz bir şekilde bu olay başıma geldi. Karım ve kızımla tehdit edildim. Olaydan 25 gün önce kızım dünyaya geldi. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Ahmet Karabulut'a 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 25'er yıl hapis cezası verdi. Ayrıca sanığa, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12,5 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 10 ay hapis ve 500 TL para cezası verildi.