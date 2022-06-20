Kum ocağındaki gölete giren 5 çocuktan 2'si boğuldu

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde eski kum ocağı yakınında bulunan gölete giren 5 çocuktan Talha Korkmaz (16) ve Ferhat Şık (14) boğuldu. Boğulma tehlikesi geçiren Ferhat Şık'ın kardeşleri Mustafa Şık (16) ve Sedat Şık (13) ile arkadaşları Mert Doğan (15) ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Tol Mahallesi'nde eski kum ocağında meydana geldi. Mahallede oturan Talha Korkmaz, Mert Doğan, Mustafa Şık ve kardeşleri Ferhat Şık ile Sedat Şık eski kum ocağında kar ve yağmur sularıyla oluşan göletin bulunduğu alana gitti. Suya giren çocuklar boğulma tehlikesi geçirdi. Bir süre çırpınan Talha Korkmaz ve Ferhat Şık suya batarak gözden kaybolurken, Mustafa Şık, Sedat Şık ve Mert Doğan ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.