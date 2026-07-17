19 kulüp yöneticisine yasa dışı bahis operasyonu

İSTANBUL merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında, bahis hareketleri tespit edilen futbol kulüplerinde görevli 19 yönetici hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a Muhalefet' (Bahis şikesi) suçuna ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tespitler yapıldı. Bu kapsamda hakemler, profesyonel futbol kulüplerinde görev yapan yöneticiler ve futbolculara ilişkin 2020-2026 yıllarını kapsayan bahis verileri analiz edildi. TFF'ye bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edildi. MASAK tarafından temin edilen finansal verilerin de incelenmesi sonucunda farklı kulüplerde görev yapan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 19 şüpheliye yönelik bugün saat 06.00 itibarıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı.

RAKİP TAKIP LEHİNE KUPON OYNAMIŞLAR

Yöneticilik yaptıkları dönemde kendi kulüplerinin maçına, rakip takım lehine veya gol bahislerine kupon oynadıkları yönünde değerlendirme yapılan 19 ismin Adana Demirspor A.Ş.'de Ali Sancak, Adanaspor A.Ş.'de Savaş Tatil, Altay Spor Kulübü'nde ?Hasan Turan Güven, Altınordu Futbol Kulübü'nde ?Barış Orhunbilge, Balıkesirspor Kulübü'nde ?Kemal Aydın, Bandırmaspor Kulübü'nde ?Ünsal Yamaner, ?Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Tolga Kırgız, ?Kerem Gürel, ?Ahmet Akçelik, Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.'de ?Hüseyin Gözütok, ?Boluspor Kulübü'nde Murat Şabablı, ?Ali Şen, ?Halil İbrahim Yavaş, ?Ali Gürsoy, Erzurumspor Futbol Kulübü'nde ?Avni Akdemir, ?Galatasaray A.Ş.'de Maruf Güneş, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde ?Özgür Durşen ve ?Sezgin Özkan, Karaman Futbol Kulübü'nde Ömer Çetin olduğu belirtildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde; yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması; sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin önemli tespitlere ulaşılmıştır. 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş; Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş; 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamlı soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı