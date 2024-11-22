Kulu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı, mahkeme kararıyla tutuklandı. B.T.'nin otomobilinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada B.T'nin otomobilini durdurdu.
Araçta yapılan aramada bir miktar tütünlere emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.