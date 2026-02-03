Haberler

Konya'da TIR, Bariyere Çarpan Araça Çarptı: 1 Ölü

Güncelleme:
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyere çarpan hafif ticari araca TIR çarptı. 69 yaşındaki Fatma Sarıkaya hayatını kaybetti.

KONYA'nın Kulu ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari araca, aynı yöne giden TIR çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki Fatma Sarıkaya (69) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Ankara- Konya kara yolunun 97'nci kilometresinde meydana geldi. İskender Gedik (44) yönetimindeki 06 FNG 437 plakalı hafif ticari araç, başka bir TIR'ın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın ardından sürücü Gedik ile yanındaki Abdullah Gedik (66) inerken, arkada oturan kayınvalidesi Fatma Sarıkaya ise araçta bekledi. Bu sırada Hasan Türkmen (30) yönetimindeki 63 ADR 558 TIR da hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Sarıkaya'nın öldüğü belirlendi. İkinci kaza sırasında aracın dışında olan İskender Gedik ve Abdullah Gedik ise yara almadan kurtuldu.

Olayın şokunu yaşayan TIR şoförü Hasan Türkmen, ambulansla tedbir amaçlı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Sarıkaya'nın cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
