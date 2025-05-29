Kulu'da İki Katlı Evde Yangın
Kulu ilçesinde, gurbetçi Bayram Çiğel'e ait iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın, kiracı ailenin itfaiyeye haber vermesiyle kontrol altına alındı.
Kulu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.
İsveç'te yaşayan gurbetçi Bayram Çiğel'e ait Kemaliye Mahallesi'ndeki 2 katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evde bulunan kiracı aile, yangını fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel