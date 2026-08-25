Kulu'da düğün konvoyunda araç yangını: Tanker söndürdü
Konya'nın Kulu ilçesinde düğün konvoyunda seyir eden hafif ticari aracın motorunda yangın çıktı. Sürücünün emniyet şeridine çektiği araç, yoldan geçen su tankerinin müdahalesiyle söndürüldü; araçta hasar oluştu.
KONYA(AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın yoldan geçen tanker sayesinde söndürüldü.
Ankara-Konya Karayolu Kulu Kavşağı'nda düğün konvoyunda seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.
Emniyet şeridine aracını çeken sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yoldan geçen su tankerinin müdahalesiyle söndürülen araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA