Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı - Haberler

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Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yılmaz - Güncel
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Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı

KONYA'nın Kulu ilçesinde sağanak sonrası 5 katlı apartmanın zemin katını su bastı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde sağanak sonrası 5 katlı apartmanın zemin katını su bastı. Binaya giriş- çıkış yapılamazken ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kulu ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Ahmet Baran Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın da zemin katı suyla doldu. Binaya giriş-çıkış yapılamazken ekipler suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Güncel

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