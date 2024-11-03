Kültür Yolu Festivali, Murat Boz Konseriyle Açıldı

ANTALYA'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali, şarkıcı Murat Boz konseriyle başladı.

Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında şarkıcı Murat Boz konser verdi. Konyaaltı Sahili'ne kurulan dev sahnede hayranlarıyla buluşan şarkıcı, sevilen şarkılarıyla hayranlarına keyifli bir gece yaşattı. 'Aşkı Bulamam Ben' isimli şarkısını okuyan sanatçı, jürilik yaptığı bir ses programında derece yapan Antalyalı yarışmacısını da sahneye çağırdı. Akşam saatlerinde başlayan konser, gece geç saatlere kadar devam etti.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,