Bakan Ersoy, Tff Başkanı Hacıosmanoğlu ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yapılan görüşmede Dünya Kupası sürecine yönelik turizm tanıtım stratejilerini ele aldı.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Ersoy, görüşmeye ilişkin, "Dünya Kupası sürecine yönelik hazırlıkları ele aldığımız görüşmemizde, milli futbolcularımızın uluslararası tanıtım gücünden yararlanarak ülkemizin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik çalışmalar ile federasyonumuzla yürütülecek iş birliği başlıklarını kapsamlı şekilde değerlendirdik" açıklamasını yaptı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Dünya Kupası sürecine yönelik hazırlıkları ele aldığımız görüşmemizde, milli futbolcularımızın uluslararası tanıtım gücünden yararlanarak ülkemizin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik çalışmalar ile federasyonumuzla yürütülecek iş birliği başlıklarını kapsamlı şekilde değerlendirdik."

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile bu süreçte yürütülecek tanıtım faaliyetlerini konuştuğumuz ziyarette, uluslararası ölçekte daha güçlü bir iletişim ve tanıtım stratejisi oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin marka değerini küresel ölçekte güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA
