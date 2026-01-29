Haberler

Bakan Ersoy, KKTC Başbakan Yardımcısı Ataloğlu'yla bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile turizm ve kültür alanlarında işbirliklerini değerlendirerek ortak projeleri ve gelecekteki hedefleri görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile bir araya geldi.

Bakan Ersoy NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Turizm ve kültür alanlarında yürüttüğümüz işbirliklerini, ortak projelerimizi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi değerlendirdik. KKTC ile her alanda işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Haberler.com
