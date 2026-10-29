Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhuriyet'in 103'üncü yılını büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Milli egemenliğimizin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatlarından biri olan Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA