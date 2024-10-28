Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Kayseri'de

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, Yazgı'yı makamında ağırladı.

Yazgı, misafirperverliğinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ederek, Kayserililere selam ve sevgilerini iletti.

Büyükkılıç da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve devam eden turizm odaklı projeler hakkında Yazgı'ya bilgi verdi.

2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'de de gerçekleşmesinden mutluluk duyduklarını belirten Büyükkılıç, Kayseri'nin binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen eşsiz kültür mirası ve Anadolu'nun bağrında sahip olduğu sayısız doğal güzellikleri olduğunu kaydetti.

Bakan Yardımcısı Yazgı'ya Vali Gökmen Çiçek ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da eşlik etti.