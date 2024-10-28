Üye Girişi
Haberler

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Kayseri'de

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Kayseri'de
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında turizm projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ve 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'de gerçekleşmesinin mutluluğu dile getirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, Yazgı'yı makamında ağırladı.

Yazgı, misafirperverliğinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ederek, Kayserililere selam ve sevgilerini iletti.

Büyükkılıç da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve devam eden turizm odaklı projeler hakkında Yazgı'ya bilgi verdi.

2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'de de gerçekleşmesinden mutluluk duyduklarını belirten Büyükkılıç, Kayseri'nin binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen eşsiz kültür mirası ve Anadolu'nun bağrında sahip olduğu sayısız doğal güzellikleri olduğunu kaydetti.

Bakan Yardımcısı Yazgı'ya Vali Gökmen Çiçek ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da eşlik etti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Memduh Büyükkılıç Yerel Haberler Kültür Sanat Gökhan Yazgı Türkiye kayseri Kültür Turizm Güncel Yazgı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinden kesinlikle kopmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası terörle mücadelede net mesaj

 Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk düdük çaldı

Dev derbide ilk düdük çaldı

 Şırnak'ta 7 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bir ilimizde dikkat çeken karar! Tüm giriş çıkışlar yasaklandı
İstanbul Havalimanı'nda kadın polis, silahla canına kıydı

Kadın polis, İstanbul Havalimanı'nda canına kıydı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
John Wick 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran polis kim? Ballon d'Or neden Vinicius Junior'a verilmedi? Ural Kaspar kimdir? Ural Kaspar kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İp TV izlemek suç mu, kaçak maç izlemek suç mu, hapis cezası var mı? Mertens yok mu? Mertens neden yok (Galatasaray- Beşiktaş) Galatasaray Tottenham maçı ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Ekim Çubuk, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 28 Ekim Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Ekim Karatay, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.