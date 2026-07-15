Çam: Filistin kültürü için dünya duyarlı olmalı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İsrail'in soykırım uyguladığı Filistin'de ortadan kaldırılmaya çalışılan Filistin halkının kültürünün korunabilmesi için tüm dünyanın duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Çam, Filistin'in kültürel mirasının korunması ve sektörün yeniden inşasını desteklemek üzere uluslararası bir ittifak oluşturmak amacıyla İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen "Filistin Kültürü Üzerine Bakanlar Konferansı"na katıldı.

Çam, AA muhabirine, "İsrail, bölgeyi komple yok etme girişiminde bulundu. Sadece insanlar, bebekler, kadınlar, çocuklar, masumlar katledilmedi. Oradaki tüm tarih yok edilmeye çalışıldı. Sadece ihtiyaç duyulan, günlük yaşamda kullanılan binalar, hastaneler, okullar, üniversiteler değil aynı zamanda kütüphaneler, tiyatrolar, geçmişten gelen el sanatlarının icra edildiği atölyeler de hedef alındı." dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında dini mabetleri, camileri, tarihi eserleri, kiliseleri de bombaladığını ve burada tarihi tamamen yok etmeye çalıştığını belirten Çam, "Soykırım tüm bunların birleşimiyle gerçekleşen bir şey. Sadece canlar değil, etnik bir yapıya dayanan komple bir yapının yok edilmesi için çalışıldı. Dolayısıyla her şeyin yeniden inşa edilmesi, yeniden kaldığı yerden devam edebilmesi önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki 2 milyondan fazla insanın beton yığınları ve molozların üzerlerinde aşırı sıcaklarda yazı, dondurucu soğuklarda da kışı geçirmeye çalıştıklarını aktaran Çam, "İnsanların sadece yaşam şartlarını iyileştirmek yetmez aynı zamanda geçmişlerinden getirdikleri kültürlerini yaşatabilmeleri gerekir. O yüzden dünyanın bu konuda duyarlı olması lazım. Bu, tek başına birkaç ülkenin yapabileceği bir şey değil, bütün devletlerin bu konuya hem maddi hem de manevi sahip çıkması gerekiyor." diye konuştu.

Uluslararası Filistin Kültürü Forumu kapsamında yapılan Bakanlar Konferansı'na Türkiye'nin İspanya hükümeti tarafından özel davetli olarak katıldığını söyleyen Çam, bunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e destek konusunda yapmış olduğu bütün gayretli çalışmaların bir yansıması olduğunu ifade etti.

Çam, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman mazlumların, darda kalmışların yanında olan bir devlet olduğunu vurguladı.

Diğer yandan konferansta konuşan İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun da "Bu barbarlık durmalı." mesajını vererek, "Filistin kültürünün, yıkım ve soykırımla damgalanmış korkunç koşullar altında ayakta kalmaya çalıştığını" belirtti.

Madrid'deki Uluslararası Filistin Kültürü Forumu kapsamında, sivil toplum kuruluşları, Filistinli kuruluşlar, kültürel gruplar, sanatçılar, ve mülteci toplulukları da etkinlikler düzenliyor.