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Önceki Akşam Kaçırılan İbb Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Bulundu

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İstanbul Maltepe'de kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, bir inşaatta bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneye götürüldüğü açıklanırken, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Önceki gece evinin yakınında kimliği belirsiz kişilerce bir otomobile zorla bindirilerek kaçırılan Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu. ANKA'ya bilgi veren avukat Tayfun Taşlıoğlu, Erhan Karaal'ın hastaneye götürüldüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Silivri'de görülmeye devam eden 414 sanıklı İBB Davası'nın tutuksuz sanıklarından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, dün gece Maltepe'deki evinin yakınında kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Avukatı Tayfun Taşlıoğlu, Karaal'ın çocuklarıyla birlikte yürüyüşe çıktığı sırada yanına yaklaşan araçtan inen kişilerce darp edilerek kaçırıldığını duyurmuş, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri de şüphelilerin yakalanması için kolluk güçlerine talimat verildiğini belirtmişlerdi.

Son gelişme hakkında ANKA'ya bilgi veren avukat Tayfun Taşlıoğlu, sabah saatlerinde bulunan Erhan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve  hastaneye götürüldüğünü söyledi. Karaal'ın bir inşaatta bulunduğu, kaçırma olayına karıştıkları gerekçesiyle toplam 7 şüphelinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: ANKA
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