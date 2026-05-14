Diyarbakır'da Işkın Bitkisi Toplamaya Giden Adam, Sağanak Nedeniyle Çayda Mahsur Kaldı
Muş'tan Diyarbakır'ın Kulp ilçesine ışkın bitkisi toplamak üzere gelen Harun T., sağanak yağış nedeniyle yükselen çayda mahsur kaldı. Ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarılan Harun T.'nin sağlık durumu iyi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Kulp ilçesi kırsal Alaca Mahallesi'nde meydana geldi. Muş'tan ilçeye ailesiyle ışkın bitkisi toplamaya gelen Harun T., yoğun sağanak sonrası Kulp Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kulp Belediyesi Arama Kurtarma (KUBAK) ekibi ile Muş AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu 5 saat sonunda Harun T. kurtarıldı. Harun T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı