Diyarbakır'da 7 gündür kayıp engelliyi arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat'tan beri kayıp olan zihinsel engelli Salih Ertaş için 214 kişilik bir ekip arama çalışmaları yürütüyor. Ailesinin ihbarı sonrası başlayan çalışmalar, dronlar ve köpeklerle destekleniyor.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat'tan bu yana kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), 214 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak bir daha haber alınamadı. Ailesi Salih Ertaş'a ulaşamayınca 11 Şubat akşamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Kulp Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (KUBAK), Kayapınar Belediyesi Arama Kurtarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. 214 personelden oluşan ekipler, 5 dron, 1 kadavra ve iz takip köpeği kullanarak hem karadan hem havadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
