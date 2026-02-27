Haberler

Kulp'ta kar nedeniyle kapanan 45 mahallenin yolu açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 45 mahallenin yolu, belediye ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Kar kalınlığı merkezde 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının ulaşıma açılması için belediye ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda 45 mahallenin yolu açıldı.

Kulp ilçesinde merkezde kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçülürken, yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde bu rakam yer yer 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kulp Belediyesi ekipleri sabahın erken saatlerinde çalışma başlattı. Toplam 7 ekibin görev aldığı çalışmalarda 45 mahallenin yolu temizlenerek ulaşıma açıldı. Kapalı olan 13 mahalle ve bazı sokak yollarında ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Fener taraftarının Nottingham Forest'ın stadına verdiği zarara bakın

Yorumu size bırakıyoruz!
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı