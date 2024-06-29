Külotlu çorapla boğularak öldürülmüştü! Kararı duyan acılı aile mahkeme salonunda gözyaşlarına boğuldu

İstanbul'da geçen yıl el ve ayakları bağlanarak külotlu çorapla boğulan Semih Sevim'in (40) katil zanlısı Seçil Çiftçi'ye (26) ağırlaştırılmış müebbet, babası Cemal Çiftçi'ye verilen müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 1 Ocak 2023'te Sancaktepe'de ormanda elleri ve ayakları bağlanıp, külotlu çorapla boğulmuş kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri; mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin Semih Sevim'e ait olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu. Sevim'in Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu belirlendi.

KATİL ESKİ KIZ ARKADAŞI ÇIKTI

Semih Sevim'in İstanbul'da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve plaka tanıma sistemi (PTS) üzerinden, öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan jandarma ekipleri; eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi. Ekipler, sosyal medya hesaplarından Semih Sevim'i tehdit ettiği belirlenince, evinde uyuşturucu da bulduğu Seçil Çiftçi'yi gözaltına aldı. Çiftçi ifadesinde eski erkek arkadaşı Semih Sevim ile ayrıldıklarını, ancak kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası Cemal Çiftçi ile birlikte Sancaktepe'de ormana bıraktıklarını itiraf etti. Seçil ve babası Cemal Çiftçi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

BABA KIZA MÜEBBET HAPİS

Seçil ve babası Cemal Çiftçi hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İstanbul 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında; Seçil Çiftçi ağırlaştırılmış müebbet, babası Cemal Çiftçi ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"KARAR AÇIKLANDIĞINDA ÇOK DUYGULANDIK"

İstanbul 19'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tüm duruşmalara katılan Semih Sevim'in ağabeyi Fatih Sevim (45), "Mahkeme sonuçlandı, Seçil Çiftçi ağırlaştırılmış müebbet, babası Cemal Çiftçi müebbet hapis cezası aldı. Bu süreçte İstanbul'daki tüm davalara katıldık. Tüm delilleri topladık. Mahkemeye delillerimizi sunduk. Bu yaramızı ufak da olsa, az da olsa hafifletti ama yaramız derin. Kardeşimi halen çok özlüyor, onu çok seviyoruz. Mekanı cennet olsun. Karar ilk açıklandığında çok duygulandık. Beklediğimiz bir karardı. Gözyaşlarımız tutamadık. İnşallah orada çürürler" dedi.