Külliye'de Ramazan: Ege ile Gaga Müzikali

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Ege ile Gaga Müzikali çocuklarla buluştu.

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Ege ile Gaga'nın müzikali sahnelendi.

Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga'nın sıkı dostluklarını anlatan müzikalde, kitap okumanın ve bilginin önemi vurgulandı.

Çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlenen müzikalde, şarkılara eşlik eden minikler eğlenceli anlar yaşadı.

Müzikali babası ile birlikte izleyen 5 yaşındaki Göktuğ Cesur, AA muhabirine, keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Göktuğ Cesur, "Ege ve Gaga'yı çok seviyorum. Çok eğlendim." dedi.

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri çocuklara yönelik gösteriler, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle ramazan boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
