'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında 'Doru Müzikali' ve 'Hasan Özer Konseri' düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Hasan Özer Konseri" ve çocuklara yönelik "Doru Müzikali" düzenlendi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Hasan Özer, Hazreti Muhammed'i anlatan ilahiler seslendirdi. Özer, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a teşekkür etti.

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda sahnelenen "Doru Müzikali"nde çocuklara arkadaşlık, dostluk, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"Külliye'de Ramazan", ramazan boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek."