Ahmet Özhan ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerinde, sanatçı Ahmet Özhan ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Türk tasavvuf musikisinin seçkin eserlerini seslendirdi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Türk tasavvuf musikisinin seçkin eserleri seslendirildi.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunun Özhan'a sahnede eşlik ettiği konserde, farklı dönemlere ve makamlara ait eserler dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
500

