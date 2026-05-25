Aksaray'da Kafa Kafaya Çarpışma: Eşini Fabrikaya Bırakan Kadın ile Mesai Arkadaşı Yaralandı

Aksaray'da bir otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Ayşe Sevinç, eşini fabrikaya bıraktıktan sonra eşinin mesai arkadaşı Murat Ölmez'in kullandığı motosikletle çarpıştı. Ölmez'in durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'da otomobille motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler Ayşe Sevinç (29) ile Murat Ölmez (29) yaralandı. Durumu ciddiyetini koruyan Ölmez'in, otomobil sürücüsü Sevinç'in kazanın hemen öncesi fabrikaya bıraktığı eşinin mesai arkadaşı olduğu bildirildi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. Ayşe Sevinç yönetimdeki 68 FB 021 plakalı otomobil ile eşini çalıştığı kamyon fabrikasına bıraktı. Tekrar hareket eden Sevinç yönetimindeki otomobil, 40 metre ilerledikten sonra eşinin mesai arkadaşı olan Murat Ölmez yönetimindeki 68 MRT 93 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada başında kask olan Ölmez ile otomobil sürücüsü Sevinç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ölmez'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
