Külkedisi Çocuk Operası, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde Sahnelendi

Çocuk operası "Külkedisi", Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde çocuk ve yetişkin sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, eserin prömiyeri Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşti.

Gioacchino Rossini'nin bestelediği, Fransız yazar Charles Perrault'nun yazdığı "Külkedisi" masalından uyarlanarak Jacopo Ferretti tarafından librettosu yazılan eser, bu kez İDOB tarafından çocuk operası olarak sahnelendi.

Caner Akın'ın metin ve müzik düzenlemesini üstlendiği Külkedisi'ni, Nazlı İktu sahneye koydu. Dekor ve kostüm tasarımını Nilsu Baldan, ışık tasarımını Ahmet Defne, koreografisini Çiğdem Erkaya Öztürk'ün hazırladığı eserde, çocuk balesinin sorumlusu olarak da Çiğdem Ünal görev yaptı.

Eser, masalların dönüştürücü gücünü sahneye taşıyarak çocuklara ilham vermeyi, hayal gücünü beslemeyi ve yaşamın anlamını arama yolculuğuna sanat ile eşlik etmeyi amaçlıyor.

Prömiyerde "Alidoro-Anlatıcı" rolünde M.Tükel Acar, "Angelina" rolünde Esen Demirci, "Clorinda" rolünde Busegül Yalçın, "Tisbe" rolünde İpek Zehra Evre, "Don Ramiro" rolünde Fuat Kılıç Aslan, "Dandini" rolünde Talip Savranbaşı, "Don Magnifico" rolünde ise Erdem Sakarya yer aldı.

Eser 24 Mayıs'ta iki temsil ile yeniden Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 16 Mayıs'ta Ahmet Adnan Saygun'a saygı niteliğindeki "Saygun'a Saygı Konseri" ve 17 Mayıs'ta ise dünya prömiyeri yapacak "Gilgameş Operası" ile devam edecek.