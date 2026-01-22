Kastamonu'da yüzeyi buz tutan Kulaksızlar Barajı dron ile görüntülendi
Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Kulaksızlar Barajı, soğuk hava nedeniyle donarak güzel bir manzara oluşturdu. Dron ile görüntülenen baraj, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta Kınık köyü mevkisindeki sulama barajının yüzeyi, ilçede etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu.
Balıkçılığın da yapıldığı barajda oluşan kar yağışıyla bölge beyaz örtüyle kaplandı.
Güzel görüntünün oluştuğu buzla kaplı baraj, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel