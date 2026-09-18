Haberler

Kula'nın kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla konser düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kula'nın kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla konser düzenlendi
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri kapsamında sanatçı Hüseyin Kağıt konser verdi.

Manisa'nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri kapsamında sanatçı Hüseyin Kağıt konser verdi.

Kula Belediyesince Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde, sanatçı Kağıt şarkılarını seslendirdi.

Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, programda Kağıt'a Kula evi maketi, çiçek ve yöresel ürünlerin olduğu sepet hediye etti.

Kaynak: AA
Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren emniyet müdürü merkeze alındı

Soruşturmada ifade veren emniyet müdürü koltuğundan oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tek teker üzerinde iki kişi: Göz göre göre kazaya davetiye çıkardılar

Göz göre göre kazaya davetiye: Canlarını da hiçe saydılar
Erzurum'da kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi

Kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi
Forma giymekte zorlanıyorlardı! Galatasaray'da iki ayrılık birden

Galatasaray'da iki ayrılık birden gerçekleşiyor
Marsilya sahadan silindi! Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne sükseli başlangıç

Beşiktaş sahasında şov yaptı
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım'ın telefonundan ayırmadı

Dün geceye damga vuran görüntü!

Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir

Yeni operasyon sinyalini verdi: Devlet unutmaz, uyutmaz
Prenses Diana'nın kardeşinin yazdığı kitap piyasaya çıkmadan çalındı; tartışmalar büyüyor

Kraliyetin istemediği kitap daha çıkmadan çalındı!