Manisa'da dereler taştı; tarım arazileri su altında kaldı

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası dereler ve göletler taştı. Taşkın, tarım arazilerini su altında bırakırken, bir kişi traktörüyle mahsur kaldı ve mahalleli tarafından kurtarıldı. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde sağanak sonrası su seviyesi yükselen dereler ve göletler, taşkına neden oldu. Taşkın nedeniyle tarım arazileri su altında kalırken, traktörü ile mahsur kalan bir kişi mahalleli tarafından kurtarıldı.

İlçede son günlerde etkili olan yağışın ardından gölet ve dere yataklarında su seviyesi yükseldi. Meydana gelen taşkın nedeniyle Zaferiye Mahallesi Burçakovası Küme Evleri mevkisini su bastı. Taşkın nedeniyle tarım arazileri su altında kalırken, traktörüyle mahsur kalan bir kişi mahalleli tarafından kurtarıldı. Öte yandan sel sularından etkilenen büyükbaş hayvanlar, sahipleri tarafından güvenli alanlara götürüldü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldığı bildirildi.

