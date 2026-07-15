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Kula'da orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü

Kula'da orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü
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Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 4 saatte söndürüldü. Yangında 15 hektarlık alan zarar gördü.

MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 15 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında, Kula'nın Balıbey Mahallesi Çolaklar mevkisindeki ormanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Şefliğine bağlı çok sayıda ekip çalışma başlattı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve 1 helikopter ile müdahale edildi. Mahalle sakinleri de traktörleri ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 15 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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