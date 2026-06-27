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Manisa'da maki yangınında 30 dönüm alan zarar gördü

Manisa'da maki yangınında 30 dönüm alan zarar gördü
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Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan maki yangınında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle tarım arazileri ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan maki yangınında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü.

Seyitali Mahallesi Gargar mevkii yakınlarındaki makilik alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine ait 2 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 1 su tankeri sevk edildi. Tarım arazileri ile yerleşim yerlerine sıçramadan saat 16.30 sıralarında söndürülen yangında, 30 dönüm alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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