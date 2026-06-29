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Manisa'da maki yangını; 15 dönüm alan küle döndü

Manisa'da maki yangını; 15 dönüm alan küle döndü
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Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan maki yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 15 dönüm alan zarar gördü.

MANİSA'nın Kula ilçesinde maki yangını çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatlik çaba sonucu kontrol altına alınırken, 15 dönüm alan küle döndü.

Kula'ya bağlı Seyitali Mahallesi Sabuncukuyu mevkisindeki makide saat 16.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ile Orman İşletme Şefliği'ne bağlı çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan yürütülen çalışmaların yanı sıra 1 hava aracı da destek verdi. Alevler, 1 saatte kontrol altına alınırken, 15 dönüm alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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